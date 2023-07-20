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Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел обратился к братии из места заключения

Мир вам, возлюбленные отцы и братия! Пишу вам из Лукьяновского СИЗО г. Киева, где в 1920–30-х гг. были заключены братия нашей Святой Лавры.

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