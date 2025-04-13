Русский удар срезал «пороховую трубку» Украины: заводы в Шостке обратились в руины, боеприпасы больше делать негде Юлия СоколоваКорреспондент российских СМИ разобрался, почему украинская армия осталась без ключевого элемента своей боевой логистики, а на Западе вновь заговорили о «болезненном поражении» Киева.