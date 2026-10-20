МОСКВА, 20 октября, ФедералПресс. Политический консультант, руководитель проектов КГ «Полилог» Руслан Андреев прокомментировал волну протестов школьников и студентов во Франции, сопровождающуюся погромами учебных заведений.
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