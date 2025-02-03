«Далласу» не понравилась нанятая Лукой Дончичем команда специалистов по здоровью и питанию

С августа 2023 года «Мэверикс», недовольные физической формой Дончича, уволили директора по физической подготовке Кейси Смита, специалиста по силовым тренировкам Джереми Холсоппла и мануального терапевта Кейси Спэнглера.
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