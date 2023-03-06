В Челябинской области из-за метели отменили два десятка автобусных рейсов

Южноуральские перевозчики отказываются от междугородних рейсов из-за погодных условий. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, из-за непогоды отменяются следующие автобусные рейсы: Челябинск – Златоуст в 8:25, 9:40, 10:03, 10:35, 11:30, 12:03; Челябинск – Куса в 9:20; Челябинск – Сатка в 9:40, 11:10; Челябинск – Трехгорный в 11:10; Челябинск – Аша в 16:20; из Златоуста в 6:00, 7:10, 8:00, 8:50; а также рейсы на Учалы в 11:00, Уфу в 9:29, Аша в 16:20.