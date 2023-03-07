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«Петр заряжен наказать его, набить ему лицо». Друг Яна – про бой с Двалишвили

Ильяс Хамзин, спарринг-партнер бывшего чемпиона UFC Петра Яна, рассказал о настрое российского бойца перед боем с Мерабом Двалишвили.

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