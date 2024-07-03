В Краснодарском крае на скамью подсудимых отправлены участники организованной группы, обвиняемые в мошенничестве

Следственной частью СУ УВД по городу Сочи завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении четырех местных жителей в возрасте от 35 до 56 лет по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».