В Краснодарском крае на скамью подсудимых отправлены участники организованной группы, обвиняемые в мошенничестве

Следственной частью СУ УВД по городу Сочи завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении четырех местных жителей в возрасте от 35 до 56 лет по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
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