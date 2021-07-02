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В Киеве переполох - внезапно наступил транзитный финал. Украина пришла к "неожиданному" выводу - нужно просить денег у России

В Киеве переполох - внезапно наступил транзитный финал. Украина пришла к "неожиданному" выводу - нужно просить денег у России

Недавно Сергеем Макогоном было сделано заявление о том, Киев уже абсолютно не способен содержать ГТС.

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Вячеслав Карюкалов
Действительно.
Владимир Сиденко
"...принуждение правительства РФ к подписанию с правительством Украины соглашения, срок действия которого составляет пятнадцать лет..." Укры ничем не отличаются от чехов - и те и другие топают ножками и требуют...требуют деньги...
Татьяна
И одновременно гадят нам по принципу: дай пожрать, а то нагадить тебе под дверь будет нечем.
Вера Филатова
То ли ещё будет...Ой-ей-ёй...А не стыдно будет идти с протянутой рукой к ВОРОГУ?
Вадим Абдурашитов
От куда у бандерлогов СТЫД? Ни совести не осталось, ни чести!
Николай Титов
"Но неужели в Украинском правительстве и вправду думают, что Путину некуда деть деньги?" Странный вопрос, как привыкли думать, так и думают. Год 2014 - Путин им отстегнул 3 миллиарда долларов, так... по дружески. Год 2020-й - Козак с Миллером отстегнули им еще 6 миллиардов, по какому-то шитыми белыми нитками судебному решению. Так что коль раньше давали, то и сейчас выделят. А то что в России 20 миллионов граждан живут на доходы ниже прожиточного минимума, так об этом не сегодня речь, может когда ни будь потом.
Галина Назарова
паренек, ты дЭбил?
Vladimir Lioubimcev
Як же так?... Хiба у ворога грошi кляньчуть?
Александр
Когда уже до Украинцев наконец дойдет что деньги надо не просить,а зарабатывать-сколько веков для этого нужно залежалым???
Котищев
Халяв закончился, свинорылые братья!
Надежда
Печалька...
Юрий Николаев
Именно этого вы и добивались! Скачите дальше!
Вадим Абдурашитов
И кастрюли пусть не забудут надеть!
Альбина Колесникова
Украинцы продолжайте скакать под песенку ,мы скакали мы скакали наши ноженьки устали, ведь мы скачем Уже восьмой год. Дайте денег дайте , а не то мы вымрем как мамонты.
ВАлентина Плаксина
Халявщики и это уже природная склонность и ее ничем не истребишь, во все века были такими. Доскакались, что всем уже надоели и нам и Западу и Америке, давали все и как в прорву.Воз и ныне там. И только вечен мир мечты для Украины.
Виталий Загузин
Ну и как Вы думаете--даст ли наш Наимудрейший денег Хохляндии????? А я УВЕРЕН что даст. Это то наши ""братья"" (для него только), потом жалко что ли. Всё равно народные.
Вера Филатова
если отстегнёт денег этим фашистам, наш народ опустит рейтинг ВВП ниже плинтуса.
Виталий Загузин
А ЕМУ плевать на все эти рейтинги !!!! ОН ВЕЧНЫЙ---пока его бандюги в погонах и без, держат в кресле Председателя и есть ещё в стране возможность грести Камазами ""народные"" деньги и ресурсы.
Виталий Загузин
А ЕМУ плевать на все эти рейтинги !!!! ОН ВЕЧНЫЙ---пока его бандюги в погонах и без, держат в кресле Председателя и есть ещё в стране возможность грести Камазами ""народные"" деньги и ресурсы.
Терехов Олег
Да пусть сосут газ друг у друга очко в очко.

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