Русская весна
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Русская весна

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Мы вторые, но мы первые: Русские стали лидерами в США и мире по системам ИИ-автопилотирования для всех видов сельхозтехники

Мы вторые, но мы первые: Русские стали лидерами в США и мире по системам ИИ-автопилотирования для всех видов сельхозтехники

Система российского автопилотирования сельскохозяйственной техники «Когнитив пайлот» (разработчик — ООО «когнитив Роботикс») заняла второе место в мире по продажам, причем, что самое удивительное, в том числе и на внутриамериканском рынке.

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