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«Боруссия» Дортмунд – «Бохум». Онлайн-трансляция начнется в 17:30

«Боруссия» Дортмунд примет «Бохум» в матче 13-го тура Бундеслиги.  Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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