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День города Плес 13 и 14 июля: программа, площадки, будет ли салют

День города Плес 13 и 14 июля: программа, площадки, будет ли салют

В Плесе День города будут праздновать все выходные.В выходные в Плесе будут отмечать День города. Праздничные мероприятия продлятся два дня - 13 и 14 июля.

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