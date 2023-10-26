smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 532 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Рожков
    Путин не будет держать дураков. Не волнуйтесь, расслабьтесь! Установка на добро! Все идет по плану!«Пенсионеры в Рос...
  • Александр Рожков
    Хорошо бы, если бы на таких как вы, одного Делягина хватало. Ан нет. Маловато будет. Чтобы вас, супостатов,  истребит...Минздрав приступи...
  • Александр Котов
    Он же дурак при власти.«Пенсионеры в Рос...

SHOT: Двое уроженцев Таджикистана сбежали с призывного пункта в Москве

SHOT: Двое уроженцев Таджикистана сбежали с призывного пункта в Москве

Двое граждан Таджикистана в спешке покинули призывной пункт в Москве. Согласно полученным данным, их должны были отправить на военную службу после получения российского гражданства, однако теперь против сбежавших заведут уголовное дело.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НН
Неизвестно Неизвестно
Не надо  их судить и содержать в тюрьме. Лишить гражданства и выслать из страны .
Ответить
4 д.
НН
Надежда Никитина
Именно так. Добавлю, что высылать за счет диаспор.
Ответить
4 д.

Картина дня

наверх