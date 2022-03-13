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Биолаборатории на Украине: разбор ответа Зеленского

Биолаборатории на Украине: разбор ответа Зеленского

"Мыши плакали, кололись, Продолжали кактус есть: Им за это заплатили - Чтоб забыли и про честь." Михалыч, ключник Музея, о Верховной Раде Украины Ещё не успели высохнуть чернила на гневных отписках западных и прозападных СМИ про то, что «Рафик саусэм неуиноуный» и на территории Украины нет никаких биолабораторий, как зрада пришла, откуда не жали: Женя Псаки, говорящий рыжий шиньон Госдепа, заявила, что сильно опасается того, что российские войска доберутся до этих самых лабораторий.

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