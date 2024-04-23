Умерла режиссер «Дьявол никогда не спит» Лурдес Портильо

Скончалась Лурдес Портильо — один из самых известных мексиканских режиссеров документального кино. Ей было 80 лет20 апреля умерла режиссер документального кино, актриса и продюсер мексиканского происхождения Лурдес Портильо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии