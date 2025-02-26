«Попытка террористической атаки на гражданские объекты»: за ночь над Россией уничтожено 128 украинских БПЛА

Этой ночью силы ПВО сбили 128 украинских БПЛА над Россией, сообщили в Минобороны. 83 беспилотника было перехвачено над Краснодарским краем — по словам губернатора, ВСУ пытались атаковать гражданские объекты.
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