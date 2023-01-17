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Тюменские депутаты просят Мишустина лишить Валерия Меладзе звания «Заслуженный артист РФ»

Тюменские депутаты просят Мишустина лишить Валерия Меладзе звания «Заслуженный артист РФ»

Депутат фракции «Справедливая Россия» Тюменской облдумы Александр Чепик направил председателю правительства России Михаилу Мишустину предложение лишить певца Валерия Меладзе звания «Заслуженный артист Российской Федерации», сообщает «Коммерсант» .

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