Лавров об ударе по Голанским высотам: РФ осуждает любые террористические атаки

Российская Федерация осуждает любые террористические атаки. Об этом, как информирует ТАСС, заявил руководитель отечественного министерства иностранных дел Сергей Лавров, говоря о ракетном ударе, которому подверглись накануне Голанские высоты.
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