Актеры, закончившие свои дни на сцене

В театральной среде есть горькая поговорка: «Умереть на сцене — счастье для актера». Немногие воспринимают эти слова всерьез, но история театра знает случаи, когда актеры буквально заканчивали свои дни, играя на сцене.
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