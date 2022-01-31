Землю на 175 млн руб изъяли у фигуранта дела экс-полковника Черкалина

Иск Генеральной прокуратуры к экс-сотруднику управления "К" ФСБ Андрею Васильеву, проходившему по делу осужденного за мошенничество за мошенничество бывшего главы отдела управления "К" Кирилла Черкалина, частично удовлетворил Хорошевский суд Москвы.