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Землю на 175 млн руб изъяли у фигуранта дела экс-полковника Черкалина

Иск Генеральной прокуратуры к экс-сотруднику управления "К" ФСБ Андрею Васильеву, проходившему по делу осужденного за мошенничество за мошенничество бывшего главы отдела управления "К" Кирилла Черкалина, частично удовлетворил Хорошевский суд Москвы.

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