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  • Александр Глущенко
    всё , что вы перечислили и так в управлении государства .. Где-то 50% акций , где-то 51 и больше , но нигде не меньше...Дерипаска призвал...
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    Независимость от чего,от ума?На Украине анонси...

Дерипаска призвал немедленно прекратить огонь на Украине

Дерипаска призвал немедленно прекратить огонь на Украине

Отечественный миллиардер Олег Дерипаска считает, что необходимо немедленно прекратить боевые действия вокруг Украины.

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Комментарии
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Андрей
У меня и сейчас нет ни майбаха, ни лексуса, ни ворую, ни торгую...работаю честно...Возьмите меня в акционеры хотя бы Газпрома, что ли?
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6 час.
Александр Глущенко
если российский паспорт  и гражданство есть , то никаких проблем .. вставай на Московскую биржу ..
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43 мин.
Александр Глущенко
всё , что вы перечислили и так в управлении государства .. Где-то 50% акций , где-то 51 и больше , но нигде не меньше 50% .. Т.Е контрольный пакет акций , а сейчас все эти отрасли акционированы , у ГОСУДАРСТВА РОССИЯ ..
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40 мин.

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