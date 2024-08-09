Дерипаска призвал немедленно прекратить огонь на Украине

Андрей У меня и сейчас нет ни майбаха, ни лексуса, ни ворую, ни торгую...работаю честно...Возьмите меня в акционеры хотя бы Газпрома, что ли?

Александр Глущенко если российский паспорт и гражданство есть , то никаких проблем .. вставай на Московскую биржу ..