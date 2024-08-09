Отечественный миллиардер Олег Дерипаска считает, что необходимо немедленно прекратить боевые действия вокруг Украины.
Дерипаска призвал немедленно прекратить огонь на Украине
Комментарии
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Андрей
У меня и сейчас нет ни майбаха, ни лексуса, ни ворую, ни торгую...работаю честно...Возьмите меня в акционеры хотя бы Газпрома, что ли?
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6 час.
Александр Глущенко
если российский паспорт и гражданство есть , то никаких проблем .. вставай на Московскую биржу ..
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43 мин.
Александр Глущенко
всё , что вы перечислили и так в управлении государства .. Где-то 50% акций , где-то 51 и больше , но нигде не меньше 50% .. Т.Е контрольный пакет акций , а сейчас все эти отрасли акционированы , у ГОСУДАРСТВА РОССИЯ ..
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40 мин.
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