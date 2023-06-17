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Звезды на стороне женщин: что ожидать по женскому гороскопу на неделе с 19 по 25 июня 2023 года

Звезды на стороне женщин: что ожидать по женскому гороскопу на неделе с 19 по 25 июня 2023 года

Звезды на стороне женщин: что ожидать по женскому гороскопу на неделе с 19 по 25 июня 2023 года Ксения КирпикКогда мы подходим к середине 2023 года, небесные тела готовятся пролить свет на женскую энергию и пробудить ее к новым возможностям.

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