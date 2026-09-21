Север Столицы
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Север Столицы

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Сообщение о возможном установлении публичных сервитутов для обеспечения строительства автомобильной дороги общего пользования города Москвы – участка линейного объекта улично-дорожной сети от Ленинградского шоссе до 3-й Магистральной улицы

1_НГС_в_гр_разр_ППТ_638_кв.м_ (1) Исх._3680_от_11.09.2026 (1) СООБЩЕНИЕ – 2026-09-15T154114.814.

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