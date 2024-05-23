Анатолий Шарий: Супер-партнерство: США помогали Украине в похищениях, пытках и убийствах?

США поддерживали похищения, пытки и убийства в Афганистане, пишет The New York Times. «Абдул Разик был главой полиции Кандагара, которого американцы представляли как образцового партнёра и единственный вариант для борьбы с талибами.
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