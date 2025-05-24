День святых Кирилла и Мефодия: что нельзя делать православным в этот праздник, чтобы не привлечь проблемы Ольга БезродняяКаждый год 24 мая православные верующие отмечают день памяти святых Кирилла и Мефодия.
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