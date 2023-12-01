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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кирилл Бажин: «Без промаха мог бы бороться, без проблем. Привыкаем к холоду, организму нужно время, чтобы адаптироваться»

Сегодня Бажин занял четвертое место в спринте, допустив один промах. Победил Эдуард Латыпов. «Без промаха мог бы бороться, без проблем.

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