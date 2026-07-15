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Живая Кубань

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Новые выбросы мазута обнаружили на побережье Краснодарского края

Новые выбросы мазута обнаружили на побережье Краснодарского края

Новые выбросы мазута обнаружили на побережье Краснодарского краяВыбросы мазута продолжают убирать на побережье Краснодарского края.

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