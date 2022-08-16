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Президент Эстонии назвал музей лучшим местом для советского танка

ХЕЛЬСИНКИ, 16 авг - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис считает, что военный музей является самым подходящим местом для танка- памятника Т-34, который был демонтирован и увезен из Нарвы, сообщила во вторник канцелярия главы государства.

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