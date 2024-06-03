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Жители Пензенской области направили 5 428 обращений по вопросу состояния дорог

С 1 марта по 31 мая специалисты ЦУР обработали 18 219 сообщений от жителей Пензенской области. По словам специалистов, самой обсуждаемой темой весны были «Дороги», которые лидировали на протяжении всех трех месяцев.

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