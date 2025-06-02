Кинолог поделился советами по подготовке собаки к появлению ребенка в семье

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал РИА Новости, что важно оценить поведение собаки: если она проявляет агрессию, необходимо поработать над этим со специалистом.
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