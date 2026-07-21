В Липецкой области 14-летний подросток и 19-летний парень украли 360 кг металла из гаража пенсионера

Полицейские за сутки раскрыли кражу из гаража 77-летнего жителя Чаплыгинского округа. Подозреваются двое молодых людей, которые проникли в помещение, 135 металлических уголков и сдали похищенноеПолицейские за сутки раскрыли кражу из гаража 77-летнего жителя Чаплыгинского округа.