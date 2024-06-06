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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Критериум Дофине». 6-й этап. Гонщики проедут 174 км по маршруту с финишем в подъем высшей категории

«Критериум Дофине» 6-й этап Отрив – Ле-Колле-д’Аллевар, Франция 174,1 км Профиль/Карта Общий зачет (после 5-го этапа) 1.

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