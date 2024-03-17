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Регион 29

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В Архангельске эксперты обсудили итоги второго дня президентских выборов

Обсуждения преподавателей высших учебных заведений и средних специальных учебных заведений состоялись 16 марта в Агентстве регионального развития, где осуществляет свою работу Центр общественного наблюденияОбсуждения преподавателей высших учебных заведений и средних специальных учебных заведений состоялись 16 марта в Агентстве регионального развития, где осуществляет свою работу Центр общественного наблюденияСтоит уточнить, что по данным региональной избирательной комиссии на 20:00 16 марта, ….

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