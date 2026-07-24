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Царьград

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Россети Северный Кавказ отремонтировали 1,1 тыс. км ЛЭП в Дагестане

Россети Северный Кавказ отремонтировали 1,1 тыс. км ЛЭП в Дагестане

Специалисты "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" отремонтировали в Дагестане 1 124 км линий электропередачи в первой половине 2026 года.

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