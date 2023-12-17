Возможность мирного прохождения в оригинальном Fallout появилась совершенно с...

Возможность мирного прохождения в оригинальном Fallout появилась совершенно случайноЕсли вы когда-нибудь решили сыграть в Fallout с позиции пацифиста и пройти всю игру, никого не убивая, то вы используете то, что вообще не должно было существовать.
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