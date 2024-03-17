НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Иваново

1 подписчик

Комитет по экологии расторгает контракт с недобросовестным подрядчиком по уборке контейнерных площадок

Комитет по экологии расторгает контракт с недобросовестным подрядчиком по уборке контейнерных площадок

Комитет по экологии расторгает контракт с недобросовестным подрядчиком по уборке контейнерных площадок7 марта 2024 года по итогам конкурсной процедуры был заключён муниципальный контракт между комитетом по экологии Администрации города Иванова и ООО "АКАДЕМИЯ КЛИНИНГА ЛЮКС" на работы по содержанию территории, прилегающих к контейнерным площадкам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх