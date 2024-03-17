Комитет по экологии расторгает контракт с недобросовестным подрядчиком по уборке контейнерных площадок

Комитет по экологии расторгает контракт с недобросовестным подрядчиком по уборке контейнерных площадок7 марта 2024 года по итогам конкурсной процедуры был заключён муниципальный контракт между комитетом по экологии Администрации города Иванова и ООО "АКАДЕМИЯ КЛИНИНГА ЛЮКС" на работы по содержанию территории, прилегающих к контейнерным площадкам.