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Всё о разводах

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И вот ей уже за 50. Дети выросли, квартира, машина, деньги и собака… И кому она сдалась?

И вот ей уже за 50. Дети выросли, квартира, машина, деньги и собака… И кому она сдалась?

«И вот ей уже за 50. Родители активно осваивают райски кущи, дети, если есть, уже выросли, и, насмотревшись на то, как их мама унижала их папу, относятся к ней с известной долей осторожности… И все, что у нее есть – это квартира, машина, сколько-то денег, и собака.

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