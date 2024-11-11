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«Известия»: Израиль готов к переговорам по Газе при посредничестве Катара

«Известия»: Израиль готов к переговорам по Газе при посредничестве Катара

Израиль допускает возобновление переговоров по прекращению огня в секторе Газа при участии Катара. Об этом в интервью газете «Известия» заявил советник премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

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