«Известия»: Израиль готов к переговорам по Газе при посредничестве Катара

Израиль допускает возобновление переговоров по прекращению огня в секторе Газа при участии Катара. Об этом в интервью газете «Известия» заявил советник премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.
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