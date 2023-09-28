Какие блюда едят евреи в праздник Суккот: традиции и меню с 29 сентября по 6 октября Алёна ЮрьеваПраздник Суккот, также известный как праздник Кущей, представляет собой одно из самых важных и знаменательных событий в еврейском календаре.