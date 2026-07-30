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Царьград

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Экс-военный Липко раскрыл измененные версии украинских учебников

Экс-военный Липко раскрыл измененные версии украинских учебников

В 2008 году украинские учебники изменили, утверждая, что страну и США победили нацизм. Бывший военный ВСУ Владимир Липко, сбежавший в Россию, раскрыл искажения и выразил обеспокоенность уничтожением советских памятников.

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