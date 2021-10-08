Сборная Эстонии по футболу обыграла белорусов в Таллине в рамках отборочного турнира ЧМ

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Футболисты сборной Эстонии на своем поле нанесли поражение команде Белоруссии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
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