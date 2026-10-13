Южная Корея заблокирует 27 криптовалютных сайтов, включая KuCoin и MEXC

Власти Южной Кореи одобрили меры по блокировке доступа из страны к 27 веб-сайтам, управляемым незарегистрированными криптовалютными биржами и другими поставщиками услуг в сфере виртуальных активов, в том числе KuCoin, MEXC, Phemex и Bitrue.