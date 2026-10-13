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Южная Корея заблокирует 27 криптовалютных сайтов, включая KuCoin и MEXC

Южная Корея заблокирует 27 криптовалютных сайтов, включая KuCoin и MEXC

Власти Южной Кореи одобрили меры по блокировке доступа из страны к 27 веб-сайтам, управляемым незарегистрированными криптовалютными биржами и другими поставщиками услуг в сфере виртуальных активов, в том числе KuCoin, MEXC, Phemex и Bitrue.

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