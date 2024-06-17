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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Представлен хоррор A Quiet Place: The Road Ahead по мотивам франшизы “Тихое место” Сегод...

Представлен хоррор A Quiet Place: The Road Ahead по мотивам франшизы “Тихое место” Сегод...

Представлен хоррор A Quiet Place: The Road Ahead по мотивам франшизы “Тихое место”Сегодня издатель Saber Interactive анонсировал A Quiet Place: The Road Ahead, однопользовательскую приключенческую хоррор-игру от первого лица, действие которой разворачивается во вселенной фильма, созданного Джоном Красински.

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