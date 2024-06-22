9 нижегородских аспирантов выиграли стипендию Путина

9 нижегородских аспирантов выиграли стипендию президента Владимира Путина в размере 75 тысяч рублей в месяц, рассказал пресс-секретарь Нижегородского госуниверситета (ННГУ) Алексей Никонов в своём Telegram-канале.
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