❕Две семьи эвакуировали в Кореизе из-за разлива реки Узень-Чешме Как сообщила заместитель главы администрации Ялты, временно исполняющий полномочия главы администрации города Светлана Шевченко, одна семья осталась у родственников, вторая — в пункте временного размещения в Ялте.
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