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Парламентская газета

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Кто родился 13 апреля

Кто родился 13 апреля

Таймураз Дзамбекович Мамсуров (71 год), член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Неоднократно избирался депутатом Парламента Республики Северная Осетия, в 2000-2005 годах возглавлял региональный парламент.

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