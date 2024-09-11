В Британии нацелились на богатства Арктики

Великобритания активно участвует в подготовке к военной экспансии в Арктике. В частности, Лондон увеличил масштаб и частоту тренировок своего спецназа в Заполярье, создав новую базу арктических операций в Кэмп Викинг, которая служит центром для коммандос королевской пехоты.
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