Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 475 подписчиков

Удар по "конкретному адресу": Военный эксперт Артамонов назвал цель № 1, чтобы закончить СВО

Удар по "конкретному адресу": Военный эксперт Артамонов назвал цель № 1, чтобы закончить СВО

Русские и украинцы уничтожают друг друга, а Запад радуется, уверен военный эксперт, аналитик Александр Артамонов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Не только Украина но и другие бывшие республики СССР в первую очередь нужны ЕС, США и их союзникам для переселения мигрантов из Европы, которые в дальнейшем будут вовлечены в противостояние с Россией и будут тараном в их политических играх. Пример политика ввоза пришлых из бывших республик в Россию. для разжигание межнациональных и межконфессионных беспорядков внутри России, подрыве ее из внутри, ослаблять ее экономически и заставлять тратить социальные и пенсионные средства на них в ущерб интересов коренного населения, а также планомерное замещение и подрыв демографии. Не просто так ЕС для кандидатов в новые члены выдвинуло требование принять на территории своих государств мигрантов из ЕС по 5 мил.чел. Так что, на сегодня власть планомерно выполняет заказ жидомасонов и англосаксов, по уничтожению России и ее народа...
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх