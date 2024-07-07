Русские и украинцы уничтожают друг друга, а Запад радуется, уверен военный эксперт, аналитик Александр Артамонов.
Удар по "конкретному адресу": Военный эксперт Артамонов назвал цель № 1, чтобы закончить СВО
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Не только Украина но и другие бывшие республики СССР в первую очередь нужны ЕС, США и их союзникам для переселения мигрантов из Европы, которые в дальнейшем будут вовлечены в противостояние с Россией и будут тараном в их политических играх. Пример политика ввоза пришлых из бывших республик в Россию. для разжигание межнациональных и межконфессионных беспорядков внутри России, подрыве ее из внутри, ослаблять ее экономически и заставлять тратить социальные и пенсионные средства на них в ущерб интересов коренного населения, а также планомерное замещение и подрыв демографии. Не просто так ЕС для кандидатов в новые члены выдвинуло требование принять на территории своих государств мигрантов из ЕС по 5 мил.чел. Так что, на сегодня власть планомерно выполняет заказ жидомасонов и англосаксов, по уничтожению России и ее народа...
Ответить
14 час.
Свежие комментарии