В Тверской области из горящей квартиры спасли трех детей

В Конаковском муниципальном округе 18 января чуть не случилась трагедия. Как рассказали в региональной прокуратуре, в одной из квартир поселка Редкино произошел пожар, где находились трое мальчиков (6 лет, 5 лет и 1,6 года).
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