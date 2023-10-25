СМИ: Белый дом просит законодателей говорить, что выделение миллиардов Киеву станет залогом экономического роста в США

Администрация Джо Байдена, проигрывая информационную войну вокруг Украины, в частном порядке просит конгрессменов от обеих политических партий убеждать общество в том, что выделение новой помощи Киеву, якобы, станет залогом экономического роста в самих Соединенных Штатах, – сообщает в среду, 25 октября, американское издание Politico.