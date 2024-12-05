В Петербурге спустили на воду новый танкер, а на Дальнем Востоке начались ходовые испытания первого ярусолова

МОСКВА, 5 декабря, ФедералПресс. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) спустила на воду новый танкер и приступила к ходовым испытаниям первого дальневосточного ярусолова на этой неделе, передает «ФедералПресс».
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